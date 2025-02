Stellantis, piena collaborazione con Agcom su indagine auto elettriche

“Stellantis Europe conferma di aver collaborato pienamente con il personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presente a Torino insieme al personale del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, e di aver fornito le risposte, le informazioni e le documentazioni necessarie in merito all’oggetto dell’indagine”. Così Stellantis in una nota in merito all’indagine avviata dall’Agcm nei confronti di Byd Industria Italia, Stellantis Europe, Tesla Italy e Volkswagen Group Italia per possibili pratiche commerciali scorrette. In particolare, le istruttorie riguardano alcune informazioni fornite ai consumatori in merito ai veicoli elettrici. “Stellantis Europe è convinta di aver fornito risposte adeguate, precise ed esaustive alle domande poste dai funzionari presenti a Torino e continuerà a collaborare per approfondire ogni ulteriore aspetto rilevante relativo all’oggetto dell’indagine”, continua la nota. “Stellantis pone al centro di tutte le proprie attività le esigenze e la soddisfazione dei propri clienti e ritiene che l’istruttoria in corso potrà confermare tale circostanza”, conclude.