Stellantis, possibile vertice Filosa-governo prima del piano strategico. Incontro per discutere strategia industriale e futuro stabilimenti italiani

Un confronto tra il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, e il governo italiano potrebbe svolgersi all’inizio di maggio, in vista della presentazione del nuovo piano industriale prevista per il 21 maggio. Secondo indiscrezioni riportate da Milano Finanza, l’incontro rappresenterebbe un passaggio chiave per allineare le strategie del gruppo con le priorità dell’esecutivo, soprattutto in relazione al ruolo dell’Italia nella trasformazione del settore automotive.

Al centro del confronto ci sarebbero temi cruciali come la produzione nazionale, la riconversione degli stabilimenti e gli investimenti legati all’elettrificazione. Il governo punta a ottenere garanzie sulla continuità industriale e sull’occupazione, mentre Stellantis è chiamata a definire una strategia chiara in un contesto segnato da transizione energetica, pressione competitiva e cambiamenti nella domanda globale.

L’incontro potrebbe quindi anticipare alcuni contenuti del piano industriale, contribuendo a delineare il futuro della presenza del gruppo in Italia. In gioco non c’è solo la roadmap aziendale, ma anche il posizionamento del Paese all’interno delle nuove catene del valore dell’automotive europeo.