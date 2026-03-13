Stellantis possibili operazioni con partner cinesi per siti europei. Il Gruppo, “contatti con operatori di tutto il mondo”

Stellantis starebbe valutando operazioni con partner cinesi per rafforzare le sue attività europee. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. L'obiettivo sarebbe quello di concentrare gli investimenti negli Stati Uniti, dove Stellantis già realizza gran parte dei suoi profitti. Secondo Bloomberg, Stellantis avrebbe avviato colloqui con gruppi come Xiaomi e Xpeng per valutare possibili investimenti nel suo business europeo, inclusa l'ipotesi di acquisire partecipazioni in alcuni marchi tra i quali Maserati o di utilizzare la capacità produttiva degli stabilimenti europei. Questo il commento di Stellantis: «Nell'ambito della sua normale attività - dice l'azienda - Stellantis intrattiene contatti con diversi operatori del settore in tutto il mondo su vari argomenti, sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilità. La società non rilascia dichiarazioni in merito a speculazioni».