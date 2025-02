Stellantis Pro One: in gennaio quota veicoli commerciali sale al 29,5% in Ue. Quota totale veicoli del gruppo stabile al 17,1%

In gennaio Stellantis aveva una quota del 29,5% sul mercato dei veicoli commerciali sul mercato Ue29 (Eu27 + Uk + Cipro), con Pro One che si conferma in vetta in nove Paesi del G10, ovvero in Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Belux, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. Lo comunica la società, sottolineando che sul mercato totale Ue29, il gruppo apre il 2025 confermando la sua seconda posizione tra gli Oem, con la stessa quota di mercato registrata nel consuntivo 2024 (17,1%). Complessivamente, Stellantis è leader in Italia, Francia e Portogallo e seconda in Germania, Spagna e Regno Unito.

Nel mercato totale dei veicoli elettrici (Bev), Stellantis incrementa la propria quota, sfiorando il 13% e guadagnando il secondo posto nella classifica generale (nel segmento è leader in Francia, Italia, Spagna e Portogallo e ha una quota del 31% nei commercial vehicles elettrici). Per quanto riguarda i singoli modelli sul mercato totale Ue29, la nuova Citroen C3 e la Peugeot 3008 sono sul podio nei rispettivi segmenti. In Francia Peugeot 208 è best seller sul mercato totale mentre di nuovo la C3 si afferma in quello delle vetture passeggeri (Pc), mentre in Italia la Fiat Panda mantiene il primato, Jeep Avenger si conferma il B-Suv più venduto e la Fiat 500e è leader nel segmento A Bev.