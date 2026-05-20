Stellantis produrrà a Pomigliano la e-car, la prima auto nel 2028. Sarà un'elettrica compatta ed economicamente accessibile

Stellantis lancia il progetto e-car per c: saranno prodotte nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano, con volumi significativi. Nella fabbrica campana si continuerà a produrre fino al 2030 anche la Fiat Pandina ibrida. E' un'anticipazione del piano strategico che l'amministratore delegato Antonio Filosa illustrerà il 21 maggio ad Auburn Hills, in Michigan, durante l'Investor Day nel quale svelerà anche il marchio della e-car. L'annuncio è anche un segnale di attenzione per l'Italia, dove le fabbriche aspettano nuove produzioni. I sindacati, che il 21 incontreranno l'azienda in concomitanza con la presentazione del piano industriale, considerano positive «le produzioni aggiuntive a Pomigliano perché consentiranno di raggiungere a regime la piena occupazione», ma spiegano che «i tempi sono ancora lunghi e le incognite molteplici». Per questo chiedono «pieno coinvolgimento con un confronto puntuale su ogni fase del progetto». «La Direzione di Stellantis ci già detto che sullo stabilimento di Cassino non sono ancora pronti a esporci un piano operativo, ma chiediamo un impegno molto forte poiché non accetteremo la dismissione di nessun sito italiano. Chiediamo che il 21 sia l'inizio di un confronto sul futuro di tutti gli stabilimenti italiani finalizzato al loro effettivo rilancio».

Saluta positivamente la notizia anche il sindaco di Pomigliano Raffaele Russo che pensa anche all'impatto positivo che ci sarà per l'indotto. L'e-car - spiega Stellantis - è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico sviluppato nella più autentica tradizione europea della 'mobilità per tutti'. Punta a «consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano». Il target di prezzo della vettura è di 15.000 euro. «L'e-car rappresenta un concetto profondamente radicato nel Dna europeo di Stellantis in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand» commenta Filosa. Il 21 maggio, a un anno dalla sua nomina alla guida del gruppo, il manager è chiamato a delineare una strategia capace di rilanciare Stellantis dopo una fase complessa, segnata dal rallentamento della domanda, dalle difficoltà sul mercato nordamericano e da una transizione elettrica più lenta del previsto.

Il piano dovrà chiarire non soltanto gli obiettivi finanziari, ma soprattutto la visione industriale del gruppo per i prossimi anni. Al centro dell'Investor Day ci saranno diversi temi chiave: il posizionamento dei marchi, l'ordine di arrivo dei nuovi modelli, le alleanze industriali e la gestione della capacità produttiva europea. Filosa dovrebbe confermare un approccio più pragmatico rispetto al recente passato, con una strategia multi-energia che continuerà a includere motori termici, ibridi ed elettrici, adattando l'offerta alle esigenze dei singoli mercati. Grande attenzione sarà riservata anche alla struttura del portafoglio marchi. Il gruppo continua a escludere ipotesi di cessioni o chiusure, ma il mercato si aspetta una più netta gerarchia interna, con la maggior parte degli investimenti concentrata sui brand globali più forti - Fiat, Jeep, Ram e Peugeot - mentre gli altri marchi potrebbero avere missioni più mirate per segmenti o aree geografiche specifiche. Un altro pilastro sarà quello delle partnership industriali. Dopo l'espansione dell'accordo con Leapmotor, Stellantis punta a rafforzare collaborazioni tecnologiche e produttive per condividere investimenti, piattaforme e capacità industriale.

L'obiettivo è ridurre i costi di sviluppo e migliorare la competitività globale in un mercato automobilistico sempre più dominato dalla pressione cinese e dalla corsa all'innovazione software ed elettrica. Preoccupazioni di sindacati e politica rimane invece per lo stabilimento di Cassino, che sarebbe stato visitato da una delegazione di Byd, il colosso cinese dell'auto elettrica, notizia poi smentita dal marchio cinese. A difesa dello stabilimento è intervenuto tra gli altri il governatore del Lazio, Francesco Rocca ha chiamato a raccolta anche le opposizioni per chiedere impegni concreti e nel caso essere pronti ad un'azione fortissima.