Stellantis produrrà in Spagna il Suv B10 a marchio Leapmotor. Nello stabilimento di Saragozza a partire dal 2026

Stellantis produrrà in Spagna il suo secondo modello elettrico a marchio Leapmotor, il Suv B10, destinato al mercato europeo. Come scrive Milano Finanza, la decisione, confermata dall’ambasciata cinese in Spagna, prevede un investimento di circa 180 milioni di euro per avviare la produzione nello stabilimento di Saragozza a partire dal 2026. Attualmente, Stellantis produce in Polonia il modello Leapmotor T03 ma l’ipotesi di assemblare anche il B10 nello stesso impianto è stata scartata a causa delle tensioni geopolitiche tra Cina ed Europa.

Secondo quanto riporta il sito interautonews.com, la Polonia, favorevole ai dazi aggiuntivi sui veicoli cinesi, è stata esclusa dagli investimenti. Anche l’Italia non è stata presa in considerazione per il suo supporto ai dazi europei e per i costi troppo elevati della produzione. La scelta della Spagna è motivata dalla sua posizione neutrale sui dazi Ue e dai forti incentivi per la mobilità elettrica. Inoltre, Stellantis e Leapmotor stanno incrementando gli acquisti da fornitori locali per ottenere sussidi governativi. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla gigafactory di batterie a Figueruelas, un progetto da 4 miliardi di dollari di Stellantis e Catl, che garantirà 500.000 batterie all’anno e permetterà di ridurre i costi logistici.