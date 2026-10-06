Stellantis: produzione in Italia +28,3% a 340.745 veicoli nei 9 mesi, stima 2026 intorno a 450.000

I dati sulla produzione di Stellantis nei primi nove mesi confermano una ripresa dei volumi rispetto all’anno nero registrato nel 2025, con un incremento complessivo del 28,3% a 340.745 unità tra autovetture e veicoli commerciali, rispetto alle 265.490 unità dello stesso periodo del 2025. E' quanto emerge dal report trimestrale della Fim Cisl. In particolare, la produzione di autovetture registra un aumento del 36,7% a 206.945 unità, mentre quella dei veicoli commerciali recupera la leggera flessione del primo semestre e cresce del 17,3% con 133.800 unità. Secondo il report, il livello produttivo del 2026 sarà superiore a quello del 2025, ma si attesterà intorno ai 450.000 veicoli complessivi con le auto sopra le 250.000.

"E' un dato meno positivo rispetto alle previsioni in particolare per la flessione riscontrata nell’ultimo periodo della produzione della 500, a causa dei fermi produttivi per mancanza di materiale e per meno ordinativi che hanno portato alla richiesta di due settimane di Cassa Integrazione in ottobre", ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, durante la presentazione. "L’unico stabilimento di assemblaggio di autovetture che segna un dato negativo rispetto al 2025 è Cassino.

La situazione nel sito laziale si sta sempre più aggravando con un calo del 37,1%", ha detto Uliano, sottolineando che, nelle auto, "le nuove produzioni di Jeep Compass a Melfi e la 500 ibrida a Mirafiori, insieme alla buona tenuta della Fiat Panda, hanno contribuito alla crescita produttiva, recuperando le perdite registrate nel 2025, anche se non si è ritornati ai volumi degli anni precedenti, né a quelli del 2024".