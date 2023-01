Stellantis punta sui dati e lancia Mobilsights. Tavares: «Sul software andiamo velocemente con l'obiettivo di servizi innovativi»

LAS VEGAS - Mobilsights è l’ultima nata in casa Stellantis. È una business unit indipendente dedicata ai dati e un nuovo passo in avanti per centrare l’obiettivo di quella libertà di mobilità promossa dall’amministratore delegato Carlos Tavares e divenuta mission della società. Totalmente dedita al potenziamento dell’attività di Data-as-a-Service (DaaS) e allo sviluppo e alla concessione in licenza di prodotti innovativi, Mobilsights punta a contribuire a rendere il mondo più intelligente, sfruttando le informazioni fornite dai dati provenienti dai veicoli per ispirare lo sviluppo di applicazioni e servizi innovativi in grado di trasformare e migliorare sensibilmente la vita quotidiana di utenti e aziende.

I dati ricavati dai veicoli connessi «consentono di sviluppare un’ampia gamma di servizi e applicazioni dai vantaggi straordinari, che vanno da contratti assicurativi personalizzati in base all’uso del veicolo all’individuazione dei pericoli della strada, alla gestione del traffico», spiega l’amministratore delegato di Mobilsights Sanjiv Ghate, precisando che «con i suoi 14 marchi iconici e milioni di veicoli connessi, Stellantis ha a disposizione una quantità di dati globale senza pari in grado di alimentare queste attività». Ghate quindi rassicura sulla tutela della privacy dei clienti: è un loro «diritto. Noi siamo qui per proteggere i dati e i clienti hanno la possibilità di scegliere quali condividere e quali non». «L’intera attività si basa sulla fiducia: fiducia nel nostro ruolo di custodi dei dati e fiducia nel fatto che siamo qui per creare un mondo migliore», aggiunge.

Con le informazioni provenienti dai 34 milioni di veicoli connessi che il colosso automobilistico prevede di raggiungere entro la fine del decennio, Mobilsights gode dell’accesso e del diritto esclusivo di concedere in licenza i dati provenienti dai veicoli di tutti i marchi Stellantis a clienti esterni. E questo le concederà un maggiore livello di autonomia in relazione alla necessità di ricorrere ad altri fornitori di dati per alimentare le applicazioni. Mobilsights rientra nella strategia software di Stellantis: è un fronte sul quale «ci stiamo muovendo velocemente» con l’obiettivo di rispondere a quello che «chiedono i consumatori», ovvero la «semplicità», dice Tavares. Alla strategia software, attesa generare 20 miliardi di euro di ricavi annui in crescita entro il 2030, Mobilsights contribuirà modo significativo.