Stellantis, la quota mercato Ue è al 18% a inizio secondo semestre 2024. Pro One al 1° posto nel segmento CV (29%)

Stellantis e entrata nella seconda meta dell'anno con una quota del 18% sui mercati EU29 dall'inizio dell'anno ad agosto, consolidando il suo secondo posto nella classifica europea. I marchi Citroen, Dodge e Jeep hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, incrementando le vendite rispetto allo scorso anno. Il Gruppo e al vertice in Francia, Italia e Portogallo nel mese di agosto e dall'inizio dell'anno (YTD). In Francia, Stellantis detiene una quota di mercato del 30%, con quattro modelli nella Top Ten dei veicoli piu venduti (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroen C3).

In Italia, il Gruppo registra una quota di mercato superiore al 32% con quattro vetture nella Top Ten: Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Citroen C3 e Jeep Avenger. Quest'ultima e salita sul podio il mese scorso e ha consolidato il suo ruolo di SUV piu venduto nel Paese. In Germania, le vendite sono aumentate di oltre il 13%. Quasi tutti i marchi hanno registrato una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno, portando la quota di mercato al 14%. Con oltre 4.300 unita commercializzate in agosto, Opel Astra e diventata una delle vetture del segmento C piu vendute. Anche Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia hanno registrato un aumento significativo delle vendite.

Stellantis Pro One e al primo posto nel segmento CV, con una quota che sfiora il 29% e un incremento dei volumi dell'1,4% rispetto allo scorso anno. In Germania, la crescita e stata ancora una volta rilevante, con un aumento del 29,5% delle vendite e del 3,3% della quota di mercato. Le vendite sono aumentate anche nei Paesi Bassi (+13%), in Spagna (+17%) e Portogallo (+6%), con l'Austria confermatasi leader del segmento cv lo scorso mese. Uwe Hochgeschutz, Chief Operating Officer di Stellantis per l'Europa allargata, ha commentato: «In Europa abbiamo affrontato la seconda meta dell'anno con il giusto slancio, mantenendo una crescita costante in tutti i segmenti e tipi di propulsione, malgrado le fluttuazioni del mercato. La resilienza dei nostri dipendenti e partner e l'arrivo di entusiasmanti prodotti multi-energia, tra cui quelli Leapmotor che verranno lanciati questo mese, ci pone nelle migliori condizioni per continuare a competere per il primo posto».