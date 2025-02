Stellantis rafforza intesa con Mistral su intelligenza artificiale. Dalla progettazione veicoli alle esperienze di bordo

Stellantis e Mistral Ai rafforzano la partnership strategica per migliorare l'esperienza del cliente, lo sviluppo e la produzione dei veicoli. Le due società collaborano da oltre un anno su progetti basati sull'intelligenza artificiale che riguardano l'ingegneria dei veicoli, l'analisi dei dati delle flotte, le vendite interne di automobili e la produzione. L'ultima iniziativa di Mistral Ai, un assistente di bordo di nuova generazione dotato di intelligenza artificiale, consente interazioni naturali e vocali, un manuale d'uso vocale per i conducenti. «Ci sono molti attori nel settore dell'intelligenza artificiale e siamo particolarmente lieti di collaborare con Mistral AI per la sua notevole capacità di adattamento e di ottenere risultati significativi attraverso un forte spirito collaborativo.

Insieme, stiamo esplorando le potenzialità dell'Ia in diversi settori per migliorare lo sviluppo dei nostri prodotti e l'esperienza dei clienti, garantendo così vantaggi reali» commenta Ned Curic, chief engineering & technology officer di Stellantis. «Questa partnership è un importante passo avanti lungo il nostro percorso per rendere l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) più accessibile e utile. L'approccio fortemente orientato verso tecnologie innovative di Stellantis e la sua capacità di integrare l'intelligenza artificiale avanzata nelle esperienze di guida del mondo reale la rendono un partner ideale per dimostrare come le soluzioni versatili di Mistral Ai possano contribuire a reinventare la mobilità e a supportare gli ingegneri nel loro lavoro» ha detto Arthur Mensch, ceo e co-fondatore di Mistral Ai.