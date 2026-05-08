Stellantis rafforza partnership strategica con Leapmotor: produrrà la B10 nel sito spagnolo di Saragozza

Stellantis e Zhejiang Leapmotor Technology (Leapmotor) intendono rafforzare ulteriormente la loro partnership strategica, sulla scorta dei risultati dell'investimento in Leapmotor e della joint venture Leapmotor International (guidata da Stellantis con il 51%). Le due società stanno esplorando l’espansione dell'alleanza, attraverso una serie di iniziative. L'obiettivo è innanzitutto aumentare la produzione nello stabilimento di Stellantis a Saragozza, storico sito produttivo di Opel, dove un nuovo C-Suv Opel elettrico verrebbe realizzato su una nuova linea insieme al modello C-Suv B10 di Leapmotor. L'idea è di consentire al nuovo C-Suv Opel, prodotto a Saragozza, di beneficiare di componenti resi disponibili dall’ecosistema Lpmi, per favorire la propria accessibilità economica.

Stellantis intende inoltre espandere le iniziative di acquisto congiunto di Lpmi per aumentare l’accessibilità economica di Stellantis in Europa e accelerare il time-to-market per i nuovi modelli e rafforzare il futuro dello stabilimento Stellantis di Villaverde, Madrid, a cui verrebbero assegnati i futuri prodotti Leapmotor per il mercato europeo e globale, con diversi modelli prodotti nel rispetto dei requisiti del Made in Europe, con l’intenzione di trasferire la proprietà dell’impianto alla filiale spagnola di Lpmi. Le parti stanno attualmente conducendo studi di fattibilità e attività preliminari di sviluppo nell’ambito degli accordi esistenti e proseguono le discussioni finalizzate a una potenziale più ampia cooperazione industriale, come qui descritto, subordinatamente alla sottoscrizione degli accordi definitivi e alle consuete autorizzazioni.

Guardando ai dettagli dell'annunciato programma di Stellantis e Leapmotor per rafforzare la loro partnership strategica, emerge la decisione di aumentare significativamente la produzione nello stabilimento Stellantis di Figueruelas, a Saragozza, in Spagna. Le parti stanno valutando l’aggiunta di una nuova linea per la produzione del nuovo modello C-Suv Bev di Opel, con tempistiche da valutare, con il potenziale inizio di produzione nel 2028. Il nuovo modello si aggiungerà all’attuale produzione della Peugeot 208 e della Lancia Ypsilon. Leapmotor porterebbe inoltre nello stabilimento la produzione del suo modello C-Suv B10, con potenziale avvio già nel 2026. Il nuovo C-Suv Opel allo studio per la produzione a Figueruelas (storico stabilimento di produzione Opel in cui dal 1982 sono stati prodotti oltre 10 milioni di Opel Corsa) beneficerebbe anche di componenti di provenienza Leapmotor International (Lpmi) che migliorerebbero l’accessibilità economica per i clienti europei. In secondo luogo, Stellantis e Leapmotor coopererebbero nel settore degli acquisti, attraverso Lpmi, grazie alla loro dimensione e forza combinate.

L’obiettivo sarebbe rafforzare la competitività dei prezzi sfruttando l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia, valorizzando al contempo le capacità della supply chain europea per aumentarne la resilienza e accelerare il time-to-market dei nuovi modelli. Infine, in un’ottica di rafforzamento del futuro dello stabilimento di Villaverde a Madrid, la prevista espansione potrebbe includere l’assegnazione allo stabilimento di un nuovo modello Leapmotor dalla prima metà del 2028. Ciò sarebbe rilevante alla luce della prevista conclusione della produzione della Citroën C4 in questo stabilimento. Allo stesso tempo, la proprietà del sito è in discussione per un potenziale trasferimento alla controllata spagnola di Lpmi. La produzione a Villaverde sarebbe in linea con i requisiti del Made in Europe e i veicoli verrebbero commercializzati da Lpmi nel mercato europeo e in quello del Medio Oriente e dell’Africa (Mea).