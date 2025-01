Stellantis rassicura i concessionari Usa, “Il 2025 sarà anno positivo, le vendite ripartiranno”

Stellantis fa ammenda con i concessionari negli Stati Uniti per un 2024 complesso in termini di vendite e promette un rimbalzo nell'anno in corso, grazie anche a programmi di incentivi, più pubblicità e nuovi modelli. "Coerenza è quello che i concessionari si aspettano. Si aspettano un 2025 forte e, in base alle promesse e agli impegni nei loro confronti, sarà un anno positivo", ha detto Jeff Kommor, responsabile delle vendite negli Stati Uniti per Stellantis, al The Detroit News dopo un incontro a porte chiuse tra la società e i rappresentanti dei dealer.

Come hanno riferito i rappresentanti dei concessionari, durante il meeting si è discusso, tra le altre cose, di come riuscire a incrementare le vendite di alcuni marchi, Jeep e Ram in primis, del 30% circa, di come rinnovare la spinta pubblicitaria, anche in occasione del Super Bowl, per tornare a livelli pre-pandemici, e di quali siano le opzioni più convenienti nella linea di pick-up Ram. "Le cose stanno andando nella giusta direzione", ha detto Mike Bettenhausen, che ha concessionari Stellantis nella periferia di Chicago ed è presidente del consiglio nazionale dei concessionari della casa automobilistica, spiegando che l'incontro è stato positivo. Secondo Bettenhausen tra i dealer c'è fiducia nel nuovo management, che comprende appunto Kommor, ma anche Antonio Filosa per la regione nordamericana, e Tim Kuniskis, che guida Ram.