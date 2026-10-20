Stellantis rassicura la Regione Lazio, al lavoro per Cassino. Il governatore Rocca: «Servono azioni dalla Ue»

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino resta legato alle prossime scelte strategiche del Gruppo e, in particolare, al nuovo piano di rilancio di Maserati, atteso nella prima metà di dicembre. Lo ha ribadito Stellantis dell'incontro che si è svolto al Centro Stile di Torino tra i vertici dell'azienda e la Regione Lazio. Al tavolo erano presenti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, il responsabile di Stellantis Europe, Emanuele Cappellano, e il ceo di Maserati e Alfa Romeo, Santo Ficili. Al centro del confronto, le prospettive dello stabilimento di Piedimonte San Germano, in una fase ancora complessa per l'industria automobilistica e per il futuro produttivo del sito cassinate.

L'azienda ha confermato l'attenzione nei confronti del sito e il suo ruolo all'interno del sistema industriale del Gruppo. Restano tuttavia da conoscere i dettagli delle scelte che dovranno tradurre queste dichiarazioni in prospettive produttive concrete. La Regione Lazio ha preso atto delle rassicurazioni fornite dai vertici di Stellantis sul futuro dello stabilimento. Il prossimo passaggio decisivo è atteso nella prima metà di dicembre, quando Stellantis presenterà le future linee strategiche di Maserati e il relativo piano di rilancio.

Un appuntamento particolarmente importante per Cassino, il cui futuro produttivo è strettamente legato alle decisioni del Gruppo sui marchi e sull'organizzazione delle attività industriali in Italia. «Restiamo in attesa di conoscere i dettagli del nuovo piano Maserati, fondamentale per il futuro di Cassino» ha detto Rocca. «Confermiamo la nostra attenzione verso il sito di Cassino e il ruolo che riveste nel sistema industriale Stellantis» ha sottolineato Cappellano.