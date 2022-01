Stellantis restituisce maxi-prestito Sace. Per agenzia Bloomberg è imminente, con un anno di anticipo

TORINO - Stellantis è pronta a restituire, con un anno di anticipo, il prestito da 6,3 miliardi erogato a marzo 2020 da Intesa Sanpaolo e garantito da Sace. È quanto riporta l’agenzia Bloomberg. L’azienda non commenta l’indiscrezione di stampa. Il via libera di Intesa Sanpaolo alla concessione a Fca Italy della linea di credito «a sostegno della ripartenza e della trasformazione dell’automotive in Italia» risale al 26 maggio 2020 e la restituzione del prestito era prevista entro tre anni. La Corte dei Conti e il Ministero delle Finanze hanno approvato l’operazione a giugno 2020.

La concessione della garanzia rientrava nell’ambito della procedura specifica prevista dal Dl Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro. Fca ha assicurato che il finanziamento sarebbe stato «destinato esclusivamente alle attività italiane e al sostegno della filiera automotive in Italia, composta da circa 10.000 piccole e medie imprese». Il prestito è stato chiesto per portare avanti il piano da 5 miliardi di investimenti per gli stabilimenti italiani, per le spese relative al personale e i pagamenti dei fornitori. «È disegnato per aiutare l’intero settore auto in Italia, serve a garantire liquidità in questo periodo», aveva spiegato il presidente John Elkann.