Stellantis: ricavi a 32,6 mld nel terzo trimestre (-14%). Anche le consegne scendono del 27%. Ottimi numeri per Maserati

TORINO - Stellantis ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 32,6 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto ai risultati pro forma del 2020 (anno in cui Fca e Psa erano ancora due società separate). Le consegne di vetture nuove sono scese del 27% a 1,31 milioni di unità, principalmente per la perdita di circa 600mila unità, pari a circa il 30% della produzione pianificata del terzo trimestre 2021, dovuta a ordini inevasi di semiconduttori. I ricavi hanno retto meglio rispetto alle consegne grazie ‘a un miglior mix di modelli e prezzi netti positivi più che compensati dai minori volumì, come spiegato in una nota. Il gruppo automobilistico conferma la guidance per il 2021. Nel terzo trimestre 2021, anche le consegne combinate (comprese jv) di Stellantis sono scese del 27% rispetto a quelle pro-forma dello stesso periodo del 2020 a 1,176 milioni di unità. Per quanto riguarda i risultati dei primi 9 mesi del 2021, i ricavi pro-forma (che calcolano la fusione effettiva dal primo gennaio 2021) di quest’anno ammontano a 107,861 miliardi di euro e si confrontano con 89,385 miliardi dei ricavi pro-forma dei primi 9 mesi del 2021.

Considerando però che la fusione Psa-Fca è diventata effettiva non dal primo gennaio 2021 ma dal 16 gennaio, i risultati dei primi 9 mesi di Stellantis ammontano a 105,161 miliardi di euro. Tornando ai risultati del terzo trimestre 2021 per area geografica, in Nord America le consegne sono state di 394mila unità (-29% su anno) e i ricavi di 15,532 miliardi di euro (-16%). In Sud America le consegne sono salite del 10% a 185mila unità e i ricavi sono aumentati del 43% a 2,546 miliardi. Nell’area Enlarged Europe le consegne sono scese del 36% a 470mila unità, con i ricavi in calo del 21% a 11,622 miliardi. In Medio Oriente e Africa le consegne consolidate sono scese del 22% a 49mila unità con i ricavi che hanno perso il 10% a 1,045 miliardi. Nell’area Cina India e Asia Pacifico le consegne consolidate sono aumentate del 23% a 27mila unità e anche i ricavi sono saliti del 23% a 949 milioni. In rialzo anche la performance di Maserati: +18% a 5.800 le consegne e +31% i ricavi a 514 milioni di euro. Nel terzo trimestre, il gruppo Stellantis è stato leader del mercato dei veicoli commerciali in EU30 con unaquota del 32%.

Negli Stati Uniti la quota del mercato dettaglio è cresciuta di 50 punti base rispetto al secondo trimestre 2021, raggiungendo l’11,5%. Mantenuta la leadership di mercato in Sud America, Brasile e Argentina con quote di mercato rispettivamente del 24,4%, 35,6% e 31%. Inoltre, la quota di mercato di Maserati è stata in crescitadi 40 punti percentuali su base annua al 2,4%: nel periodo sono anche iniziate le consegne della nuova Maserati MC20. Restando sul fronte delle nuove vetture, i recenti lanci di nuovi modelli includono DS 4, Jeep Grand Cherokee L, Opel Mokka e Peugeot 308. A settembre sono state lanciate sul mercato le Grand Wagoneer e Wagoneer e sono state presentate la nuova Jeep Grand Cherokee e la prima Grand Cherokee 4xe elettrificata.