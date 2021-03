Stellantis: ricavi Fca 86,6 mld (-20%), Psa 60,7 mld (-18,7%). Tavares: «Gruppo solido, concentrati su sinergie»

TORINO - Fca ha realizzato nel 2020 ricavi pari a 86,6 miliardi, in calo del 20% rispetto all’anno precedente, quelli del gruppo Psa ammontano a 60,7 miliardi, il 18,7% in meno. ‘Nuova società nasce da unione gruppi sani e fortì Roma, 3 mar. - «Questi risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall’unione di due Gruppi sani e forti. Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate». Lo sottolinea Carlos Tavares, ad di Stellantis, commentando in una nota i risultati del 2020 dei gruppi Fca e Psa. A proposito di quest’ultimo, di cui era già il numero uno, il manager franco-portoghese osserva come «i forti risultati del 2020 confermano la resilienza di Psa grazie alla rigorosa esecuzione del piano strategico »Push and Pass« e allo spirito combattivo e alla capacità dei nostri team di portare avanti l’efficienza anche con venti contrari».

Risultati, quelli di Psa che «rappresentano un contributo fondamentale per il lancio di Stellantis» osserva Tavares che ringrazia tutti i dipendenti per «l’impegno eccezionale profuso in questo anno terribile». Il dividendo era previsto dall’Amendment al Combination Agreement di settembre 2020 al completamento della fusione. Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti prevista per il 15 aprile l’approvazione di una distribuzione speciale per cassa di 0,32 euro per azione ordinaria, corrispondente ad un totale di circa un miliardo di euro.I risultati di Fca e Psa nel 2020 «dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall’unione di due Gruppi sani e forti. Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate». Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, commenta i conti delle due società nell’anno precedente alla fusione.