Stellantis, richiamate 636mila vetture diesel in Europa. Sono di Peugeot, Citroen, Fiat, Opel e DS equipaggiate con il 1.5 BlueHDi

Stellantis ha richiamato di migliaia di auto Peugeot, Citroen, Fiat, Opel e DS equipaggiate con il motore diesel 1.5 BlueHDi a causa di problemi di rottura. Lo ha dichiarato un portavoce del gruppo. Prodotte tra il 2017 e il 2023, questi modelli presentano problemi alla catena di distribuzione, un componente chiave del motore che regola l'apertura e la chiusura delle valvole di aspirazione e di scarico. 636.000 veicoli saranno gradualmente richiamati in Francia e in altri paesi europei in cui sono stati venduti. Il piccolo motore 1.5 BlueHDI (chiamato «DV5») equipaggia decine di modelli di massa, tra cui Citroen C3, C4, Opel Corsa, Mokka e Peugeot 208, 2008 e 308. I proprietari di questi veicoli erano sempre piu insoddisfatti. Il battito in testa o il rumore di un motore potevano causare la rottura delle valvole o, peggio, il guasto del motore. I proprietari interessati saranno contattati dal produttore.