Stellantis rileva da Punch Powertrain 100% joint venture dei cambi eDct. Equipaggiano tutta la gamma Mhev e Phev

Stellantis ha rilevato la totale proprietà delle quote della joint venture creata nel 2018 con la belga Punch Powertrain, specializzata nella produzione di trasmissioni per auto. Questa collaborazione si è realizzata negli stabilimenti di Metz in Francia e Torino, nel complesso di Mirafiori, dove vengono prodotti i cambi ibridi eDct (Electrified Dual Clutch Transmission), che equipaggiano tutta la gamma Stellantis dei veicoli mild hybrid (Mhev) e la nuova generazione dei plug-in (Phev). Con questa decisione Stellantis assume la totale gestione delle attività progettuali e produttive delle trasmissioni eDct, caratterizzate da prestazioni di riferimento in termini di contenimento pesi e costi di produzione, risparmio carburante, emissione nocive.