Stellantis, riprende l'attività a Mirafiori. Si torna a produrre la 500 elettrica, in anticipo riparte anche Maserati

Riparte la prossima settimana l'attività alle carrozzerie di Mirafiori. Si tornerà a produrre sulla linea della 500 elettrica, ma anche - in anticipo sui tempi previsti - su quella della Maserati. Lo rende noto la Rsa Fiom dopo la comunicazione di Stellantis. I lavoratori della linea della 500 Bev ritorneranno al lavoro da lunedì 20 gennaio a venerdì 31 gennaio, quelli della lastratura e sigillatura della Maserati da martedì 21 gennaio a venerdì 24 gennaio. Revisione preventiva, cabina smalto e revisione finale lavoreranno da lunedì 20 gennaio a venerdì 24 gennaio, mentre per quanto riguarda il montaggio l'attività lavorativa riprenderà da lunedì 27 gennaio. Verranno prodotte circa 30 vetture. «Visto che, in base alle comunicazioni precedenti, l'attività per la Maserati, avrebbe dovuto riprendere all'inizio di febbraio - commenta la Rsa Fiom - accogliamo in modo favorevole l'anticipo della produzione. Per i lavoratori sarebbe stato un periodo molto lungo di non lavoro con una perdita economica importante».