Stellantis, Roberta Zerbi nominata ceo di Lancia: «Il mio obiettivo è preservare i valori unici del brand»

Roberta Zerbi e stata nominata Chief Executive Officer del marchio Lancia, con effetto immediato. Riportera a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands and Stellantis Pro One. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma e con un Mba alla Warwick Business School, Roberta Zerbi ha dedicato l'intera carriera al settore automobilistico, lavorando in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio con ruoli di responsabilita nazionale e regionale. E entrata in Ford nel 1998, iniziando la propria carriera in Italia in ambito vendite e marketing, per poi passare a Toyota dove, dal 2006 al 2008, ha gestito il Rendez-Vous Toyota di Parigi e successivamente le operazioni commerciali per l'Europa Orientale e la Russia con base a Bruxelles.

Dal 2011 Roberta e entrata in Fiat per il lancio della nuova Panda, poi nel 2014 ha assunto l'incarico di direttrice marketing cross-brand per Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep in Italia. Nel 2015 e diventata Country Manager Alfa Romeo e Jeep, prima di assumere la guida del marchio Alfa Romeo per l'area Emea dal 2017 al 2019. All'interno di Stellantis, nel 2021 ha assunto la responsabilita dei brand Alfa Romeo e Lancia per l'area Enlarged Europe, per poi guidare, dal 2023, la rete di vendita diretta Stellantis & You Sales and Service. «E un privilegio guidare un marchio che ha sempre rappresentato l'essenza dell'eleganza italiana: bellezza funzionale, sportivita e spirito pionieristico.

Il mio obiettivo e preservare i valori unici di Lancia, accelerandone al tempo stesso la trasformazione attraverso una gamma di prodotti entusiasmante e innovativa», ha dichiarato Roberta Zerbi. Nel nuovo ruolo, Roberta Zerbi sara responsabile dello sviluppo del marchio, partendo dal recente lancio della Nuova Ypsilon e preparando l'introduzione di due nuovi modelli nei prossimi anni. Roberta Zerbi subentra a Luca Napolitano, nominato a sua volta Head of Stellantis & You Sales and Service, riportando a Jean-Philippe Imparato.