Stellantis, saranno 40 i modelli elettrificati entro il 2021. Ficili: «Abbiamo offerte differenziate, presidiamo ogni segmento»

TORINO - Stellantis punta a conquistare "la leadership della mobilità elettrificata e sostenibile". Entro il 2021 avrà 40 modelli elettrificati: ai 29 già disponibili se ne affiancheranno, infatti, altri 11. Inoltre ogni nuovo modello globale lanciato entro il 2025 avrà una versione elettrificata. Una gamma completa, che copre tutti i segmenti: dalla rivoluzionaria Citroën Ami alle Fiat Nuova 500 e Jeep Wrangler 4xe; dalla Peugeot 508 Pse ai modelli Ds e alle Opel elettrica sino ai mezzi commerciali full electric di Fiat Professional, Peugeot, Citroën e Opel.

"La mobilità è chiamata a entrare in una nuova era di sostenibilità - sottolinea Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia - per il contrasto dei cambiamenti climatici che sono al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa e dei governi anche in Italia. In questo contesto i veicoli elettrificati giocano un ruolo fondamentale e Stellantis vuole conquistare la leadership di questo mercato.

Siamo già da ora pronti a proporre auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all'uso reale del cliente e delle sue esigenze. Siamo gli unici in grado di garantire una mobilità senza emissioni con formule d'acquisto e leasing cucite su misura, e per tutti i clienti, a partire dai 14 anni, con Citroën Ami, sino al mondo professionale con l'E-Ducato di Fiat Professional, senza tralasciare chi cerca l'avventura off-road a bordo di un suv Jeep o il comfort premium con Ds. La forza di Stellantis è presidiare ogni segmento e di saper evolvere in continuità con un passato di inimitabile tradizione: un'eredità impegnativa per una sfida entusiasmante". Tutte le vetture ibride ricaricabili e 100% elettriche di Stellantis godono dei maggiori incentivi statali all'acquisto: sino a 10.000 euro in caso di rottamazione.