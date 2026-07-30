Stellantis sbanda in borsa: il titolo perde il 5%. Pesano i conti sotto le attese

Dopo un avvio shock per Stellantis a Piazza Affari, con il titolo che non faceva prezzo e poi ha aperto in discesa dell'8,5%, il mercato sembra venuto a più miti consigli sui conti del secondo trimestre e del primo semestre, in miglioramento (ritorno all'utile e ricavi in crescita grazie principalmente al Nord America), ma da vari punti di vista sotto le aspettative.

"Si è visto un miglioramento su base annua, ma continua a mancare la leva operativa", dicono gli analisti di Citi. Anche le guidance, confermate per l'anno, "mostrano un range ampio e l’assenza di indicazioni che il secondo semestre sarà più forte rispetto al primo offrono un supporto limitato", come spiega Intermonte. Così le azioni cedono al momento il 4,9% a 5,031 euro ognuna, dopo essere scivolate fino a un minimo di giornata di 4,82 euro, ai livelli di inizio luglio. Il titolo cala del 46,5% finora nel 2026 e del 39% nell'ultimo anno. Come sottolineano ancora gli esperti, i risultati del trimestre "sono inferiori alle attese, riflettendo un contributo più debole da volume/mix e prezzi, solo parzialmente compensato da maggiori risparmi sui costi industriali, sostenuti da efficienze operative, dal mancato ripetersi della campagna di richiamo in Europa e da minori costi regolatori in Nord America". Il principale elemento positivo "è stata la generazione di free cash flow positiva (1 miliardo di euro il Fcf industriale, da 31 milioni), sebbene ampiamente sostenuta da una crescita delle consegne (+10% a 1,6 milioni di unità a livello globale) significativamente superiore al sell-out (+6% in Nord America e +3% in Europa Allargata), con conseguente ulteriore incremento delle scorte".

Guardando ai numeri, Stellantis è tornata al profitto con un utile netto di 293 milioni di euro, contro il rosso di 1,869 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso, ma sotto i 718 milioni attesi dal consensus stilato da Equita. Il miglioramento “riflette volumi più elevati e un ulteriore miglioramento delle prestazioni operative”. La società ha riportato ricavi per 43,482 miliardi, in rialzo del 13% rispetto ai 38,448 miliardi del primo secondo 2025 e contro un consensus di 43,762 miliardi. L’utile operativo rettificato (Aoi, adjusted operating income) si è attestato a 773 milioni di euro, in rialzo del 263%, con un margine dell’1,8%, contro lo 0,6% precedente, “con tutte le regioni che hanno registrato margini Aoi positivi ad eccezione dell’Europa allargata”.

Secondo Equita, il secondo trimestre "evidenzia un recupero a livello operativo sia anno su anno che sequenziale trainato dalla crescita dei volumi (sell-in +10% anno su anno già noti), leggermente inferiore a livello di Ebit adjusted e utile netto, ma prevale il fatto che il free cash flow è migliore delle attese". Stellantis ha anche confermato i target per il 2026, con un aumento del fatturato netto a una cifra media (mid-single digit), un margine Aoi (adjusted operating income) a una cifra bassa (low-single digit) e un miglioramento della generazione di free cash flow industriale rispetto all’anno precedente. E il Ceo Antonio Filosa ha parlato di "continui progressi" e, con il piano industriale "in piena fase di attuazione", si è detto "fiducioso sulla guidance finanziaria per il 2026.

Tuttavia, gli esperti di Citi sono apparsi scettici sul resto dell'anno, perché "la mancanza di leverage operativo vista negli ultimi trimestri rende più difficile prevedere una solida ripresa dell'Aoi" nei prossimi mesi, tanto più che "il margine Aoi rimane a un livello molto basso, pari all’1,8%, un miglioramento significativo rispetto al secondo trimestre del 2025, ma in realtà inferiore al risultato del primo trimestre del 2026. Considerata la fortissima crescita dei ricavi su base trimestrale, questo dato lascia perplessi".