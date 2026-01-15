Stellantis scommette su IA e microchip Made in Italy. Entra in 2 enti del Mimit per rafforzare strategia industriale automotive

Stellantis punta forte su intelligenza artificiale e microchip e si allea con il governo per fare dell'Italia uno dei luoghi in cui prende forma l'auto del futuro, consolidando il legame tra tecnologia, lavoro e sviluppo industriale. Il gruppo automobilistico ha formalizzato l'adesione a due importanti realtà italiane della ricerca: l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria (AI4I) con sede a Torino e la Fondazione Chips-IT, il polo nazionale sui chip e semiconduttori che si trova a Pavia. Si tratta di un segnale concreto di rafforzamento della strategia industriale italiana per costruire un ecosistema dell'innovazione solido e competitivo. L'adesione rientra nel Piano per l'Italia concordato tra Stellantis e il Mimit il 17 dicembre 2024. «L'ingresso di Stellantis in AI4I e nella Fondazione Chips-It rafforza la competitività del sistema produttivo e promuove l'innovazione tecnologica del settore automotive.

Si tratta di un segnale chiaro, perché il potenziamento delle capacità del Paese nei settori dell'intelligenza artificiale e dei semiconduttori è prioritario per la politica industriale. La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato diventa così una leva strategica per accelerare ricerca e sviluppo e consolidare la sovranità tecnologica italiana ed europea», ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. «La sinergia tra industria, università e centri di ricerca è fondamentale per costruire un ecosistema dell'innovazione nazionale solido e competitivo, fatto di infrastrutture, capitale umano e ricerca avanzata. È per questo che con il Mimit abbiamo deciso di rendere l'adesione a queste realtà di ricerca altamente qualificate come parte integrante del nostro Piano di impegni per l'Italia», ha affermato il responsabile di Stellantis Europa Emanuele Cappellano.

Il manager ha ricordato che nel 2025 Stellantis ha depositato quasi 400 nuove domande di brevetto, inventando, producendo e commercializzando soluzioni innovative nel campo dei materiali innovativi, della sicurezza, delle propulsioni e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, anche attraverso il coinvolgimento di alcuni dei principali atenei italiani, come il Politecnico di Torino e quello di Milano. L'azienda sta portando avanti più di 150 progetti con i suoi partner, con 76 diverse applicazioni supportate da 3 piattaforme che ne velocizzano l'applicazione trasversale.