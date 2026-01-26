Stellantis seconda tra costruttori Ue nel 2025 per auto e commerciali. ​Con oltre 2.400.000 immatricolazioni e il 16% di quota

Con oltre 2.400.000 immatricolazioni e il 16% di quota, Stellantis chiude il 2025 al secondo posto fra i costruttori europei alle spalle di Volkswagen per auto e veicoli commerciali. Il gruppo mantiene la prima posizione anche nel segmento dei veicoli ibridi con il 15% di quota, grazie al lancio di modelli fondamentali come Citroën C3 e C3 Aircross, Fiat Grande Panda, nuova Citroen C5 Aircross, nuova Jeep Compass e nuova Opel/Vauxhall Frontera. Il gruppo conferma anche la tradizionale leadership nei veicoli commerciali col 28,6% di quota mercato.

Fiat Professional Ducato e il modello Stellantis Pro One piu venduto (+0.4pp vs 2024), mentre la Compact Van family (Citroen Berlingo, Fiat Professional Doblo, Opel/Vauxhall Combo, Peugeot Partner/Rifter) - e la piu venduta nel suo segmento (quota del 49,3%).