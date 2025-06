Stellantis sempre più a stelle e strisce: la sede del nuovo Ceo Filosa sarà negli Usa

Antonio Filosa, nuovo ceo di Stellantis avrà sede negli Stati Uniti. Lo conferma un portavoce del gruppo. Il 52enne, nominato il 28 maggio alla guida del quarto gruppo automobilistico mondiale, resterà a Detroit, in Michigan, da dove dirigeva il gruppo per il continente americano, dice Stellantis, confermando un'informazione di Les Echos. Filosa sarà inoltre retribuito in dollari, con uno stipendio base annuo di 1,8 milioni di dollari (1,6 milioni di euro), oltre a numerosi bonus. Si tratta di un cambiamento altamente simbolico per Stellantis, gruppo nato nel 2021 dalla fusione della francese PSA (Peugeot, Citroen, Opel) e dell'italo-americana Fiat-Chrysler.

L'Europa è il mercato piu grande del gruppo in termini di volume, ma la maggior parte dei suoi profitti viene realizzata in Nord America, dove le difficoltà del 2024 hanno accelerato l'addio di Carlos Tavares. Antonio Filosa «lavorerà in tutto il mondo», spiega il portavoce di Stellantis. Il nuovo ceo si insedierà il prossimo 18 luglio durante l'assemblea generale degli azionisti del gruppo. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione dovrà conferirgli i poteri di amministratore delegato a partire dal 23 giugno. Il suo stipendio è accompagnato da numerosi bonus legati a diversi obiettivi.

A partire dal 2026, per il suo primo anno completo come amministratore delegato, Antonio Filosa potrebbe percepire un massimo di 18 milioni di dollari (15,8 milioni di euro). Questo importo massimo e destinato ad aumentare progressivamente fino a raggiungere i 23 milioni di dollari (20,2 milioni di euro) nel 2028, una somma comunque inferiore a quella percepita da Carlos Tavares nel suo ultimo anno alla guida del gruppo (23,1 milioni di euro). Nato a Napoli, all'interno dell'azienda dal 1999, formatosi a Milano, dove ha ottenuto la laurea in Ingegneria al Politecnico, a lungo in carica in Brasile e poi negli Stati Uniti, Filosa incarna la svolta radicale intrapresa dalla casa automobilistica dopo l'era del francofilo Carlos Tavares, che si era dimesso lo scorso primo dicembre. «Daremo inizio a un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia della nostra azienda», aveva assicurato, infatti, il nuovo ceo in una lettera ai dipendenti del gruppo subito dopo la sua nomina. Rafforzare ulteriormente «i legami e la fiducia che abbiamo con i nostri partner - i concessionari, i fornitori, i sindacati e le comunità in cui lavoriamo - e essenziale e sara un obiettivo su cui mi concentrero nel mio nuovo ruolo».

Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America, Filosa ha portato il marchio Fiat in testa al mercato e ha poi sviluppato i marchi Peugeot, Citroen, Ram e Jeep, rafforzando il ruolo del gruppo nella regione. Il suo lavoro nella creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei piu grandi poli automobilistici del Sud America, ha lanciato Jeep in Brasile, che è rapidamente diventato il principale mercato del brand al di fuori degli Stati Uniti. In qualità di Ceo di Jeep, Filosa ha ampliato la presenza globale del marchio anche in Europa. A dicembre 2024 è stato promosso Chief Operating Officer per le Americhe. Sin dalla sua nomina, ha avviato il rafforzamento delle operazioni negli Stati Uniti, riducendo le scorte dei concessionari, riorganizzando il team dirigenziale, guidando il processo di introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificando il dialogo con i concessionari, i sindacati e i fornitori. Che gli Usa siano sempre di più nel cuore del gruppo e cosa nota. Elkann ha piu volte incontrato il presidente Trump - era con lui anche nella missione negli Emirati Arabi Uniti di qualche settimana fa - al quale ha assicurato di voler aumentare gli investimenti in suolo americano. E la nomina di Filosa, profondo conoscitore dell'azienda e degli Usa, e la scelta della sede, potrebbe andare proprio in questa direzione.

La decisione di Filosa di restare a Detroit fa storcere il naso alla Fiom. La scelta, dice Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità «e significativa tra l'altro di quale sia considerato il mercato principale per il gruppo». Anche perchè, dopo le comunicazioni relative a Pratola Serra, Pomigliano D'Arco, Termoli e Melfi, lunedì sono stati annunciate 610 uscite incentivate a Mirafiori, e oggi e stata la volta di Cassino, dove sono stati comunicati 265 esuberi, gestiti attraverso la volontarieta. Per la Fiom non solo e, quindi, necessario un incontro al piu presto con l'ad, che dovrà dare garanzie e prospettive agli stabilimenti italiani», ma serve anche che «la Presidenza del Consiglio si assuma la responsabilità di convocare le parti a Palazzo Chigi, in modo da affrontare finalmente il problema dell'automotive come non ha fatto fino ad ora».