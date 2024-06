Stellantis, senza aiuti a transizione stop a produzione in Gb. Davino: «Scarseggia domanda per elettrico, governo la sostenga»

Stellantis potrebbe fermare la produzione in Gran Bretagna se il nuovo governo non dovesse garantire maggiori incentivi alla transizione verso veicoli elettrici. Oltre a Chrysler, Fiat e Peugeot, tra i marchi Stellantis rientrano anche le vetture Vauxhall prodotte nel Regno Unito. Il governo conservatore ha ritardato di cinque anni, fino al 2035, il divieto di vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel ma il principale partito laburista d'opposizione britannico, che potrebbe vincere le elezioni del 4 luglio, si è impegnato a ripristinare la data originaria del 2030 stabilita dai conservatori.

Intervenendo a un evento del settore automobilistico a Londra, Maria Grazia Davino, managing director di Stellantis UK, ha affermato che la domanda di veicoli elettrici scarseggia nel Regno Unito. «Il fatto è che la domanda non c'è - ha detto - Dobbiamo sostenere la crescita della domanda e abbiamo bisogno che anche il governo la sostenga». Davino ha detto che mentre Stellantis ha «intrapreso grandi investimenti» nei suoi stabilimenti britannici di Ellesmere Port e Luton, «se questo mercato diventa ostile per noi, allora valuteremo la possibilità di produrre altrove», precisando comunque che la decisione non è al momento sul tavolo e che il gruppo è aperto alla discussione.