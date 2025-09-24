Stellantis, stampa francese rivela: “in pausa” 6 siti europei. Il Gruppo risponde: “Adeguiamo i ritmi di produzione al mercato»

''Stellantis mette in pausa sei stabilimenti europei in un mercato atono'': titola oggi il quotidiano francese Les Echos, precisando che ''il sito di Poissy, ma anche Pomigliano, Saragozza, in Spagna, o Tychy, in Polonia, saranno fermi per diversi giorni in autunno. «Il sintomo - prosegue il giornale - di una 'remontada' che tarda a concretizzarsi per il costruttore» automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. In particolare, secondo Les Echos, il sito francese di Poissy, che occupa circa 2.000 dipendenti, verrà chiuso ''durante tre settimane tra il 13 ottobre e il 3 novembre.

Ovvero una settimana di vacanze imposte e dodici giorni di cassa integrazione''. Ma lo stop della produzione, prosegue i quotidiano economico di Parigi citando fonti vicine al dossier, non riguarda solo Poissy. ''Cinque altri stabilimenti di assemblaggio europei chiuderanno temporaneamente le loro porte ad ottobre. Si tratta, in particolare, del sito tedesco di Eisenach (5 giorni), Saragozza (7 giorni), Tychy (0 giorni). Quanto a Madrid e Pomigliano, ''verranno messe in pausa rispettivamente per 14 e 15 giorni», puntualizza Les Echos. Altrettanti sintomi di ''una Stellantis in difficoltà in Europa''.

Il Gruppo risponde in una nota: «Stellantis conferma che la società sta adeguando il ritmo di produzione in alcuni dei suoi stabilimenti in Europa con chiusure temporanee». Lo dice l'azienda in relazione ad alcune notizie riportate dalla stampa. «Questa misura mira ad adeguare il ritmo di produzione a un mercato difficile in Europa - spiega Stellantis - gestendo al contempo le scorte nel modo più efficiente possibile prima della fine dell'anno».