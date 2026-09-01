Stephanie Hartgrove è stata nominata chief communications officer

Stellantis, Stephanie Hartgrove e Clara Ingen-Housz entrano nel top management. La prima sarà Chief Communications Officer

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Stellantis, che aveva già annunciato vari cambiamenti nell'area Enlarged Europe, ha annunciato ulteriori due nomine nel top management, con effetto dal primo settembre, rafforzando la leadership nelle funzioni di comunicazione e politiche pubbliche dell’azienda. In particolare, Stephanie Hartgrove è stata nominata chief communications officer, riportando direttamente al Ceo Antonio Filosa ed entrando nel Leadership Team di Stellantis. Inoltre, Clara Ingen-Housz è nominata responsabile Public Policy & Regulatory Strategy, International Trade, riportando direttamente a Filosa.

Sarà responsabile della definizione e dello sviluppo della strategia aziendale in materia di politiche pubbliche, regolamentazione e commercio internazionale, oltre a supportare il Ceo nelle relazioni istituzionali. Nell’ambito dell’ufficio del General Counsel, contribuirà inoltre a sviluppare le competenze dell’azienda in materia di diritto commerciale internazionale. "Nell’insieme, queste nomine contribuiranno a garantire che la voce Stellantis risulti chiara e coerente verso l’esterno, interagendo efficacemente sui temi più importanti per i nostri stakeholder", ha detto Filosa.

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martedì 1 settembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 12:28 | © RIPRODUZIONE RISERVATA