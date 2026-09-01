Stellantis, Stephanie Hartgrove e Clara Ingen-Housz entrano nel top management. La prima sarà Chief Communications Officer

Stellantis, che aveva già annunciato vari cambiamenti nell'area Enlarged Europe, ha annunciato ulteriori due nomine nel top management, con effetto dal primo settembre, rafforzando la leadership nelle funzioni di comunicazione e politiche pubbliche dell’azienda. In particolare, Stephanie Hartgrove è stata nominata chief communications officer, riportando direttamente al Ceo Antonio Filosa ed entrando nel Leadership Team di Stellantis. Inoltre, Clara Ingen-Housz è nominata responsabile Public Policy & Regulatory Strategy, International Trade, riportando direttamente a Filosa.

Sarà responsabile della definizione e dello sviluppo della strategia aziendale in materia di politiche pubbliche, regolamentazione e commercio internazionale, oltre a supportare il Ceo nelle relazioni istituzionali. Nell’ambito dell’ufficio del General Counsel, contribuirà inoltre a sviluppare le competenze dell’azienda in materia di diritto commerciale internazionale. "Nell’insieme, queste nomine contribuiranno a garantire che la voce Stellantis risulti chiara e coerente verso l’esterno, interagendo efficacemente sui temi più importanti per i nostri stakeholder", ha detto Filosa.