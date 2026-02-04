Stellantis taglia i prezzi in Francia per riconquistare quote di mercato. Il gruppo riduce i listini di Fiat, Opel e Peugeot

Stellantis ha annunciato una strategia di riduzione dei prezzi dei veicoli nuovi in Francia per contrastare il calo delle vendite nel mercato locale e riconquistare quote di mercato. L’iniziativa, già avviata alla fine del 2025 e intensificata nei primi mesi del 2026, punta a stimolare la domanda in un contesto di domanda debole e forte concorrenza.

Secondo Xavier Duchemin, responsabile di Stellantis France, il gruppo sta offrendo sconti significativi su modelli popolari: la Opel Corsa parte da circa 15.900 €, la Fiat Pandina da 9.900 €, mentre la Peugeot 208 è proposta con un canone di leasing di 208 € al mese. Queste mosse segnano un ritorno a una politica commerciale più aggressiva per riconquistare clienti nel segmento delle city car e dei modelli compatti.

La strategia di prezzi più bassi, afferma il sito interautonews.com, fa parte di un piano più ampio per rielaborare l’offerta del gruppo e rafforzare la competitività nei principali mercati europei dopo anni di pressioni sui volumi e sulle quote, soprattutto nel segmento delle auto di volume.

Gli analisti osservano che questa scommessa sui volumi di vendita anziché sui margini di profitto potrebbe portare a una pressione sui guadagni a breve termine, ma riflette la necessità di affrontare un mercato automobilistico europeo sempre più competitivo, in particolare con l’aumento dell’offerta di modelli a basso costo e delle alternative elettriche.