Stellantis, Tavares a dipendenti: «Primo passo verso futuro, fusuione da vantaggi competitivi impareggiabili»

ROMA - «A ognuno di voi, a ognuno di noi, un caloroso benvenuto in questo giorno in cui compiamo il primo passo nel nostro futuro con la nascita di Stellantis». Così Carlos Tavares in una lettera inviata a tutti i dipendenti del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Groupe Psa, rivolgendo «un pensiero ai nostri fondatori, che grazie alla loro visione innovativa hanno instillato passione nel nostro Dna e uno spirito di competizione che ancora oggi ispira tutti noi, come i nostri dipendenti». Tavares ha ribadito che «a partire da oggi potremo fare leva sui benefici offerti da Stellantis per ottenere performance solide e creare valore aggiunto, grazie a impareggiabili vantaggi competitivi», come una dimensione di scala significativa, un portafoglio composto da oltre 14 marchi iconici, tecnologie all’avanguardia e una potente rete di partner. Il Ceo di Stellantis ha sottolineato che la società, che «già oggi è molto di più della storia dei suoi marchi», sarà in grado di «stabilire nuovi parametri di riferimento in un settore in rapida evoluzione come quello in cui operiamo».«È stato un viaggio molto inteso da dicembre 2019, quando abbiamo firmato i primi accordi. I nostri team hanno lavorato strenuamente, riempito documenti, dossier, il lavoro è stato fatto correttamente, nei tempi previsti, senza ritardi per la crisi da Covid». «Stellantis esiste ed è una realtà», ha aggiunto Tavares.