Stellantis, Tavares: «Auto elettrica in Italia costa troppo, servono notevoli incentivi. Difficile fare programmi oltre il 2030 senza certezza costi»

«Perché non vendiamo auto elettriche in Italia? Perché costano troppo. Dobbiamo renderle accessibili con incentivi e sussidi. Come? Attraverso imposte? Questa è una vostra decisione». Così l'Ad di Stellantis Carlo Tavares in audizione oggi a Montecitorio, sottolineando che «per sostenere la domanda in Italia servono notevoli iniezioni di incentivi sennò non ce la facciamo».

«Abbiamo diversi impianti industriali in Italia e abbiamo un piano preciso, che abbiamo già condiviso con nostri partner, per dire che l'attività di allocazione dei veicoli viene assicurata fino al 2030, fino al 2033 in alcuni casi. Possiamo tirare quindi un sospiro di sollievo? No, perché non posso assegnare un nuovo veicolo a un impianto oltre il 2030 perché non posso ignorare l'elemento costo del veicolo, dipende dalla velocità con cui assorbiremo quel 40% di costi in più". Insomma, difficile fare programmi oltre il 2030 «se non so il prezzo a cui potrò vendere i veicoli».