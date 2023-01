Stellantis, Tavares: «Bene se da governi UE arriveranno sussidi a consumatori su EV. Ma è difficile perché impattano su conti pubblici»

LAS VEGAS - «Noi facciamo il nostro lavoro per cercare di mitigare il costo per aiutare i consumatori senza mettere la società a rischio. Dobbiamo proteggere allo stesso tempo la redditività e rendere le auto elettriche accessibili. Mi piacerebbe vedere i governi europei sostenere i consumatori finali con sussidi che vadano direttamente nelle loro tasche, sarebbe grande per il periodo di transizione che va da ora al 2030. Sappiamo che i governi non sono in grado di sostenere sussidi significativi» visto il loro impatto sui conti pubblici. «Questo è lo stallo». Lo afferma l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, sottolineando come «se si smette di lavorare sui costi in questa industria si va da eroi a zero in tre anni». «Il caso del mercato italiano è molto interessante perché, come sapete, l’Italia ha il segmento B più grande sul mercato d’Europa. E questo fa sì che la questione della convenienza e dell’accessibilità è molto importante in un momento in cui tutti stiamo cercando di ridurre i costi dell’elettrico.

Questo significa che i rischi che ci troviamo ad affrontare riguardano» la possibilità di presentare veicoli elettrici «a un prezzo che la classe media non può permettersi, e questo è esattamente quello che sto cercando di evitare», afferma Tavares. «Questa situazione non è specifica dell’Italia, è una situazione reale per tutta l’Europa e soprattutto per i paesi del sud Europa, come l’Italia, la Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. E questo significa che dobbiamo accelerare la riduzione dei costi per la tecnologia dei veicoli elettrici e proteggere l’accesso della classe media a questi veicoli tramite sussidi diretti ai consumatori - osserva l’amministratore delegato di Stellantis -. Questo ha un impatto sul bilancio e sul debito, e il costo del debito è ora più alto per l’aumento dei tassi di interesse. Questa è la situazione che affrontiamo in Europa, ed è più acuta in Italia».

