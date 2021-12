Stellantis, Tavares: «Business del software ad alto margine, aumenterà efficienza del gruppo»

TORINO - «Quello del software è un settore ad alto margine, più associato alle tecnologie che all’automotive, che migliorerà il nostro modello di business, sosterrà la nostra strategia di elettrificazione e alla fine renderà Stellantis più efficiente». Lo sottolinea l’ad del gruppo Carlos Tavares in occasione della presentazione della sua strategia software per l’uso di piattaforme tecnologiche di nuova generazione . Confermando i numeri già annunciati in precedenza - 20 miliardi di euro di ricavi dal software entro il 2030 con invesitmenti entro il 2025 per oltre 30 miliardi - Tavares ha ricordato come «già oggi abbiamo 12 milioni di auto connesse, destinate a diventare 34 nel 2030». Ma l’auemnto di vetture ‘intelligentì e la necessità di update più frequenti dei componenti hi-tech, porterà a una crescita esponenziale degli aggiornamenti: «Se abbiamo fatto 6 milioni di aggiornamento over the air nel 2021, diventeranno 400 milioni nel 2030» ha spiegato l’ad di Stellantis.