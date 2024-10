Stellantis, Tavares: «Europa vuole riaprire dibattito su CO2 ma il tempo è scaduto. Il consolidamento nel settore auto non è finito»

«In Europa, le regole sulla CO2 sembrano essere di nuovo oggetto di dibattito. Ma questo non è il momento di esitare. Il dibattito è finito. L'indecisione e la paralisi metteranno ulteriormente a rischio il nostro clima, ma metteranno anche a dura prova le nostre aziende». Lo ha sottolineato l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares in un discorso al Paris Automotive Summit, organizzato nell’ambito del Mondial del l’Automobile, il Salone del settore in corso nella capitale francese. Per il manager portoghese "è tempo di mantenere la rotta. La risorsa più preziosa in questo momento è la stabilità delle regole e la nostra capacità di mettere in atto i nostri piani». «In Stellantis, il nostro piano di riduzione della CO2 guida ogni decisione» ha aggiunto.

"Non credo che il consolidamento nel settore auto sia finito", anzi "ci sarà un maggiore consolidamento nei prossimi 5 anni. Perché l'automotive è un settore ad alta intensità di capitale, quindi il bisogno di dimensioni adatte è ancora maggiore". Lo ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, durante il Paris Automotive Summit, il forum sull’auto organizzato nell’ambito del Mondial del l’Automobile, il Salone del settore in corso nella capitale francese. "In questo momento la competizione sta diventando più dura, anche a causa dell'offensiva dei concorrenti asiatici e cinesi. Quindi vediamo una maggiore pressione sulla redditività delle case automobilistiche occidentali", ha detto Tavares.

Se a questo si aggiunge il fatto che le aziende devono fare anche "molti investimenti per rispettare le normative, appunto in un settore ad alta intensità di capitale, è chiaro che c'è bisogno di molta liquidità da investire in un settore che ha perso redditività rispetto a qualche anno fa. In questo contesto, l'importanza delle dimensioni sarà ancora maggiore", ha detto il Ceo di Stellantis. Per tutti questi motivi Tavares si è detto convinto che "il consolidamento non sia affatto finito. E non è finito tra i gruppi occidentali. Quindi, così come gli operai nelle fabbriche devono adattarsi a questa nuova strategia per vincere, gli amministratori delegati dovranno adattarsi a gestire aziende sempre più grandi".