Stellantis, Tavares: «Industria auto è in modalita sopravvivenza. Ingiusto cambiare ora le regole UE, 500 Mild Hybrid confermata inizio 2026»

«Ci sono tutti i motivi per il mondo dell'automotive di essere preoccuato. L'industria dell'auto e in modalita sopravvivenza, e quando combattu per la sopravvivenza non parli delle preoccupazioni, sei concentrato sulla sopravvivenza. Quindi non sono ne preoccupato ne spaventato». Cosi il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, a Torino per l'inaugurazione del ProOne Hub.

«Mi preparo da anni per questa corsa con le mie persone e non e facile. Ora siamo a pochi mesi dalla partenza e ci dicono: 'Stop, cambiamo le regole'. Perche dovremmo farlo? Io sono pronto per il 2025, se i competitor vogliono cambiare le regole all'ultimo minuto penso sia ingiusto. La competizione porta ai consumatori la migliore offerta, questo e uno dei dogmi dell'Europa e questo e quello che facciamo. Ora qualcuno dice di fermare la competizione. Mi dispiace, sono anni che ci prepariamo e ora dobbiamo competere per sistemare il problema del riscaldamento globale. Perche dovremmo cambiare le regole ora? Stiamo dicendo che non e cosi urgente il problema riscaldamento globale? Le mie persone, le mie tecnologie, le mie macchine, le mie fabbriche sono pronte. Perche dobbiamo cambiare regole? Il riscaldamento globale non e piu un problema? In Portogallo mezza nazione va a fuoco. Di cosa stiamo parlando? Se siamo seri e vogliamo fare qualcosa, Stellantis e pronta. Il messaggio che voglio dare ai miei nipoti e che il loto nonno sta facendo del suo meglio per sistemare il problema». Cosi ha proseguito il ceo di Stellantis, Carlos Tavares.

L'arrivo della Fiat 500 Mild Hybrid "è confermata a inizio 2026", mentre sulle vetture Leapmotor che saranno vendute in Europa "è fatta, le auto sono omologate e le prime sono in consegna, quindi ci siamo, abbiamo rispettato i tempi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, a margine dell'inaugurazione del nuovo hub globale dei veicoli commerciali presso il Mirafiori Automotive Park 2030 di Torino. Più in generale, Tavares ha sottolineato che "ci piacerebbe produrre di più a Mirafiori in particolare la nostra tecnologia mild hybrid perché permette di ridurre le emissioni” e "vogliamo produrre più cambi eDCT Mirafiori.