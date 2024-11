Stellantis, Tavares a Modena da Maserati con il nuovo ceo Ficili. Dialogo costruttivo per un nuovo inizio

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, visita oggi la sede centrale di Maserati a Modena per una giornata di lavoro con il nuovo Ceo del brand, Santo Ficili, il management team e i partner sindacali. "L'incontro ha l'obiettivo di avviare un dialogo costruttivo e fattivo con tutte le parti interessate, per creare insieme le basi di un nuovo inizio che favorisca una crescita sostenibile e redditizia per Maserati", sottolinea Stellantis Italia, in cui si sottolinea che Maserati è "l'unico marchio di lusso del gruppo Stellantis, fondato su valori quali eccellenza, innovazione, tecnologia, design e qualità".In parallelo alla transizione verso l'elettrificazione, il team di Maserati, guidato da Santo Ficili, "sta perfezionando un piano strategico per riportare il marchio ai vertici del settore, con una pipeline completa di nuovi prodotti e tecnologie per i prossimi anni. L’obiettivo è fare della casa del Tridente un orgoglio per Stellantis, superando con successo le sfide di questa fase di trasformazione", ha detto la società.