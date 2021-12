Stellantis, Tavares: «Piano strategico il 1 marzo 2022. Crisi semiconduttori stimolo a idee alternative»

TORINO - Stellantis presenterà il piano strategico l’1 marzo 2022. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Carlos Tavares durante il Software Day. «Nel piano che presenteremo a marzo mostreremo che il gruppo esprime molto più valore di quello che emerge dalla sua capitalizzazione. Siamo sulla strada giusta per diventare una vera tech company», ha spiegato Tavares. «L’accordo per la progettazione e la vendita di semiconduttori con Foxconn, che abbiamo annunciato oggi, dimostra la nostra capacità di esplorare strade nuove e migliorare il nostro business». Tavares ha aggiunto che a marzo presenterà anche la strategia di Stellantis in Cina. «Siamo a buon punto, ci sono ottime basi di negoziato con i nostri partner» ha detto.

«La crisi dei semiconduttori ci ha stimolato a sviluppare idee alternative, abbiamo scoperto nuove aree di ottimizzazione ma dobbiamo comunque lavorare per evitare in futuro nuove carenze di chip». Lo ha sottolineato l’ad di Stellantis Carlos Tavares, in occasione della presentazione della nuova strategia software. Gli ha fatto eco Ned Curic, Chief Technology Officer che ha osservato come «oggi abbiamo centinaia di tipi di diversi di chip e dobbiamo semplificarli». Tavares ha quindi accennato agli sviluppi dell’attività in Cina «dove parte del lavoro è già avviato: siamo a buon punto, ma ci sono alcuni punti che aspettano l’approvazione» da parte degli enti di regolamentazione «ma ci sono ottime basi di negoziato con i nostri partner».

Stellantis è un gruppo che «ha un futuro luminoso con un grande potenziale: forse abbiamo il miglior portafoglio di brand nel mondo automotive». Lo ha sottolineato l’ad di Stellantis Carlos Tavares, in occasione della presentazione della nuova strategia software. «C’è una pressione sui listini, ma siamo capaci di avere una forte capacità sui costi» ha aggiunto, osservando che in Stellantis «siamo del 30% più efficienti della nostra concorrenza in tutto quello che facciamo». «Pensiamo a un aumento della nostra quota di mercato anche grazie alla strategia software» ha concluso precisando di «non voler fare ipotesi sull’andamento del mercato».