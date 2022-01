Stellantis, Tavares: «Piena velocità su elettrico. Siamo company on the move»

NEW YORK - «Siamo a piena velocità, abbiamo destinato una quota significativa di investimenti all’elettrico. Stiamo già vendendo 33 modelli di auto elettriche». Lo afferma Carlos Tavares, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, rispondendo a una domanda sull’elettrico durante un incontro di Morgan Stanley. «La gente è consapevole che siamo una company on the move e riceviamo migliaia di curriculum, e al momento non abbiamo alcun problema a reclutare talenti», aggiunge Tavares.