Stellantis, Tavares: «Possiamo sfidare anche Tesla, e vogliamo batterla. Taglio costi non è motore società, ma il piano strategico»

NEW YORK - Stellantis ha «un profondo rispetto per Tesla, è molto competitiva. abbiamo raggiunto un livello di sofisticatezza che ci consente di sfidare altre case, inclusa Tesla». Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, commentando insieme al Ceo di Archer, Adam Goldstein, l’ampliamento della partnership tra Stellantis e Archer per la produzione di Midnight, il velivolo elettrico di punta di Archer, a decollo e atterraggio verticale (eVtol). «La nostra tecnologia è pronta, vogliamo competere» e «competeremo con Tesla» e «cercheremo di batterla» anche se «non sarà facile», ha detto Tavares, spiegando che «siamo in racing mode», in modalità da gara. «In questo momento per stellantis tagliare i costi non è il primo driver, il motore della società. Il primo driver è mettere in atto il piano strategico Dare Forward, che ha obiettivi coraggiosi su cui ci sentiamo positivi».

«Stiamo lavorando per mettere in atto il piano e vogliamo fare in modo di riuscire a superare tutte le tempeste che ci si presenteranno e finora è esattamente quello che abbiamo fatto. Stiamo facendo quello che avevamo detto che avremmo fatto e, in generale, stiamo portando i risultati che ci siamo impegnati a ottenere», ha aggiunto il Ceo. A chi chiedeva se la società vedesse all'orizzonte operazioni di consolidamento nel settore ed eventuali M&A con gruppi più piccoli, Tavares ha risposto «no, per il momento ne abbiamo abbastanza». «Uno dei valori chiave di stellantis è l'impegno per una libertà di mobilità sostenibile. E la mobilità può essere con qualunque strumento, una bicicletta, una macchina, un velivolo o qualunque altra cosa. Siamo a favore della libertà e il nostro impegno si focalizza su qualunque strumento ad alta tecnologia che possa portare libertà di mobilità in modo pulito, sicuro e accessibile». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, commentando insieme al Ceo di Archer, Adam Goldstein, l'ampliamento della partnership tra Stellantis e Archer per la produzione di Midnight,il velivolo elettrico di punta di Archer, a decollo e atterraggio verticale (eVtol). «Vogliamo investire parte del nostro denaro e del free cash flow in varie direzioni e questo è quello che abbiamo fatto con Archer», ha aggiunto Tavares.

«Vogliamo investire parte del nostro denaro e del free cash flow in varie direzioni e questo è quello che abbiamo fatto con Archer», ha aggiunto Tavares. A chi chiedeva se, guardando avanti, si potesse prevedere l’introduzione di regolamentazione più stringente sull’utilizzo degli spazi aerei, Tavares ha risposto che «è possibile immaginare che si aggiungerà della regolamentazione, questo è prevedibile e anticipabile». Tuttavia, «se introduciamo una mobilità più pulita e sicura, questo non renderà le cose peggiori ma migliori. Quindi non vedo perchè i regolatori dovrebbero impedire un miglioramento», ha detto il Ceo, spiegando che « Stellantis fornisce soluzioni che tutelano la libertà di mobilità, una mobilità più sicura e accessibile, e questo è quello che chiedono i cittadini. Non vedo perchè le autorità di regolamentazione dovrebbero opporsi a questo».