Stellantis, Tavares: «Puntiamo a quota in Europa del 20-25%. Molto dipenderà dalle dimensioni del mercato»

TORINO - «La quota di Stellantis in Europa può attestarsi sul 20-25% ma dipenderà dalle dimensioni del mercato». Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis, in un incontro con i giornalisti. «Le dimensioni del mercato non dipendono da noi ma dalle condizioni che sono legate alle scelte politiche, quante barriere riusciremo a rimuovere, quanti incentivi saranno dati per comprare le auto elettriche», ha spiegato. Rimuovere le barriere che ci sono intorno all’ auto e garantire l’accessibilità economica. Sono le richieste ai governi avanzate dal ceo di Stellantis , Carlo Tavares, nell’incontro con la stampa all’Heritage Hub a Torino.

«Quello che i governi dovrebbero fare è incoraggiare i cittadini alla mobilità e a godersi la vita che abbiamo in Europa» «Dovremmo rimuovere le barriere e gli ostacoli intorno all automobile e garantire di poterci muovere», ha detto ancora e aggiunto «dal governo abbiamo bisogno di visibilità e stabilità in ciò che succederà come normative e investimenti dal punto di vista della ricarica e meno barriere all’uso del automobile. Se riusciamo a fare queste cose noi ridurremo i costi, migliorano l’efficienza e faremo sì che queste auto siano facili da usare».