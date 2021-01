Stellantis, Tavares: «Sosterremo il rilancio Alfa e Maserati. Siamo aperti a partnership tecnologiche»

TORINO - «Vogliamo sostenere il rilancio di Alfa Romeo e Maserati. Va riconosciuto il valore altissimo di questi brad iconici. Faremo valutazioni per capire come sostenere la loro crescita e renderli redditizi. È ancora prematuto, il piano industriale non è stato ancora predisposto». Lo ha deoto l’ad di Stellantis Carlos Tavares.«Il nostro obiettivo di lungo termine è contribuire al benessere della società raggiungendo il 100% di neutralità carbonica», tornando ad insistere sulla necessità di «servire i nostri clienti» attraverso prodotti che consentano una miblità «sostenibile, innovativa e abordabile».I lavoratori? «C’è tanto da fare per ottimizzare i costi, l’occupazione rappresenta una quota poco significativa»: lo ha detto l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, tornando a fornire garanzie sull’occupazione in occasione della prima conferenza stampa del gruppo nato dalle nozze tra Fca e Psa.

Rivolgendosi ai cronisti,l’ad di Stellantis ha ricordato che in Stellantis «siamo 400.000 persone, una famiglia». La joint venture sui motori elettrici in cina annunciata un anno fa tra fca e la cinese Foxconn «rientra e si inserisce in un approccio strategico più ampio e va valutata alla luce dei risultati». Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, durante la sua prima conferenza stampa post fusione tra Fca e Psa. «Stiamo valutando ulteriori opportunità ma siamo ancora al giorno uno della fusione».«Stellantis è sempre aperta a cogliere e recepire opportunità» con partner tecnologici «a patto che siano accordi win-win e non si crei dipendenza tecnologica». Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, rispondendo a una domanda su un possibile accordo con Apple. «Abbiamo sempre dimostrato una certa apertura alle collaborazioni con partner tecnologici, ricordo quella con Waimo per la guida autonoma», ha aggiunto Tavares, sottolineando che si tratta di «una collaborazione proficua».