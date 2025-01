Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru pronte a comprare crediti su emissioni da Tesla

PER MARCA

I gruppi automobilistici Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru sono pronti ad acquistare crediti per le emissioni di Co2 da Tesla per evitare le multe europee legate al regolamento Ue sulle emissioni. È quanto emerge da un documento pubblicato dalla Commissione europea. I cinque produttori, che rappresentano quasi il 30% del mercato europeo delle auto nuove, infatti, rischiano sanzioni con il rafforzamento degli standard europei sulle emissioni di Co2 nel 2025. Tali multe, secondo l'Acea (l'associazione europea dei produttori di auto), ammontano complessivamente per il settore a circa 15 miliardi di euro.

Il regolamento denominato “Cafe” (Corporate Average Fuel Economy) obbliga le case automobilistiche a vendere circa un’auto elettrica ogni quattro modelli venduti. Tuttavia, le vendite di vetture elettriche sono cresciute più lentamente del previsto e quindi le aziende rischiano di essere sanzionate. Per evitare le multe, i produttori possono acquistare dei crediti. E secondo la Commissione Ue, è quanto i cinque gruppi hanno deciso di fare, comprando questi crediti da Tesla, che produce solo auto elettriche. Un portavoce di Stellantis ha dichiarato che questa mossa aiuterebbe il gruppo a «raggiungere gli obiettivi sulle emissioni per il 2025 ottimizzando le risorse», aggiungendo che «allo stesso tempo, continuiamo a concentrarci sullo sviluppo di tecnologie innovative e a basse emissioni».