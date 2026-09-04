Stellantis, trattative con cinesi Huawei e Jac Group per partnership su Maserati

Stellantis è in trattative con le società cinesi Huawei e Jac Group per una cooperazione industriale a lungo termine per il marchio di lusso Maserati, attualmente in difficoltà. Lo riferisce Reuters, ricordando che il Ceo del gruppo automobilistico italofrancese, Antonio Filosa, aveva detto nei mesi scorsi di essere al lavoro per ulteriori partnership produttive, anche per Maserati e che accordi di questo tipo sono un pilastro fondamentale della nuova strategia di lungo periodo del gruppo. Un accordo per Maserati, secondo gli osservatori, potrebbe avere un impatto positivo sui ritmi di produzione negli stabilimenti di Cassino e Modena, in Italia, dove vengono realizzati i modelli del marchio.

Maserati, che lo scorso anno ha consegnato meno di 8.000 auto, dovrebbe presentare la propria strategia a lungo termine a dicembre. Un portavoce di Stellantis ha fatto sapere che, nell’ambito della normale attività aziendale, la società ha colloqui con diversi operatori del settore in tutto il mondo su vari argomenti, "sempre con l’obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilità". Nel corso del 2026 Filosa ha annunciato accordi di collaborazione produttiva, tra cui quelli con i gruppi cinesi Leapmotor e Dongfeng, nell'ambito di un piano strategico da 60 miliardi di euro che si estende fino al 2030.