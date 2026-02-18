Stellantis, tre decisioni Ue chiave per il futuro del Lingotto: produzione europea, neutralità tecnologica e tempi del termico

Il destino industriale di Stellantis e del Lingotto si giocherà su tre decisioni chiave dell’Unione europea, destinate a influenzare competitività, investimenti e occupazione del gruppo. Il primo punto riguarda il rafforzamento della produzione interna, con l’obiettivo di portare al 60% la quota di “Made in Europe”, misura pensata per difendere la filiera continentale e limitare la dipendenza dall’estero.

Il secondo nodo è la neutralità tecnologica: i costruttori chiedono regole che non penalizzino i bilanci imponendo solo l’elettrico, ma consentano una transizione graduale con più soluzioni, inclusi ibrido e carburanti alternativi. Il terzo fattore è il tempo concesso ai motori termici, con l’industria che sollecita una proroga per evitare un passaggio troppo rapido che metterebbe a rischio conti e stabilimenti.

Come evidenziato dal sito interautonews.com, queste scelte saranno decisive per la capacità di Stellantis di preservare il ruolo industriale europeo, gestire la transizione energetica e salvaguardare la presenza storica del Lingotto nel nuovo scenario dell’automotive globale.