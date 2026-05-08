Stellantis, un'altra settimana di fermo produttivo a Cassino Plant. A causa dei pochi ordini per Giulia e Stelvio e Grecale

Nuovo stop per lo stabilimento Stellantis Cassino Plant: l'azienda ha comunicato oggi ai sindacati un altro fermo produttivo per Lastratura, Verniciatura e Montaggio. Le linee resteranno spente dall'11 al 15 maggio. Dall'inizio dell'anno gli impianti di Piedimonte San Germano hanno prodotto auto per soli 21 giorni, a causa dei pochi ordini registrati per Alfa Romeo Giulia e Stelvio e per Maserati Grecale, cioè i tre modelli realizzati in provincia di Frosinone.

Diverso il discorso per i reparti Presse e Plastica che invece producono anche per gli altri stabilimenti del Gruppo. Per il sindacato Uilm-Uil «il 2026 rischia di passare alla storia per quello con meno giornate lavorative in assoluto dall'apertura dello stabilimento di Cassino avvenuta nel 1972. Attendiamo con fiducia la relazione del ceo Antonio Filosa agli investitori, prevista per il 21 maggio, nella convinzione che le maestranze di questo stabilimento abbiano sviluppato una professionalità ed una capacità, in particolare sul segmento Premium, difficilmente eguagliabile. Se Stellantis vorrà tracciare una rotta per Cassino noi ci siamo» dice il segretario generale Gennaro D'Avino.