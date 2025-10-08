Stellantis, un investimento da 10 miliardi di dollari in Usa per rilanciare la produzione

Stellantis sta sviluppanso una strategia nuova per risollevare le sue sorti nel mercato Usa in preoccupante calo. Per cambiare decisamente rotta il Gruppo ha annunciato peciò un piano di investimenti da 10 miliardi di dollari per potenziare le sue attività negli Stati Uniti, in quello che rappresenta uno dei più significativi interventi industriali della società nel mercato nordamericano. I fondi saranno distribuiti su più anni e destinati a modernizzare gli impianti, riaprire siti produttivi e sviluppare nuovi modelli, con particolare attenzione agli stabilimenti di Illinois e Michigan.

Secondo fonti vicine all’azienda come riporta il sito interautonews.com, circa 5 miliardi verranno annunciati a breve come prima tranche del piano. L’obiettivo è rafforzare la competitività di Stellantis sul mercato americano, dove il gruppo ha registrato un rallentamento delle vendite nel 2024. Il nuovo Ceo, Antonio Filosa, punta a rilanciare la presenza del gruppo e a contrastare la crescente pressione dei produttori cinesi di veicoli elettrici.

Il piano si inserisce in un contesto economico complesso: Stellantis ha segnalato un impatto negativo di 1,76 miliardi di dollari dovuto ai dazi Usa sulle importazioni. Gli investimenti, tuttavia, mirano a rafforzare la produzione locale e a stimolare l’occupazione, segnando una svolta strategica verso una maggiore autonomia industriale americana.