Stellantis, Urso: «500 ibrida a Mirafiori? Dopo dimissioni di Tavares l'azienda sta rispettando gli impegni»

L'annuncio dei lavori a Mirafiori per la 500 ibrida è una notizia positiva e rientra negli accordi presi da Stellantis sul Piano Italia al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy di Bolzano. «Da quando siamo riusciti a realizzare, a presentare il Piano Italia di Stellantis, dopo le dimissioni di Tavares, c'è stato un significativo cambio di rotta, o se volete abbiamo rimesso sulla strada giusta l'auto italiana che era deragliata.

E infatti devo dire che da quel momento spesso ci giungono notizie positive, oggi quella sulla produzione della 500 Mirafiori, che corrispondono pienamente agli impegni che Stellantis ha assunto al ministero nel Piano Italia per investire negli stabilimenti italiani», ha affermato Urso, ricordando che «quest'anno sono previsti da parte loro, senza risorse pubbliche, oltre 2 miliardi di investimenti negli stabilimenti italiani e oltre 6 miliardi garantiti alle imprese della componentistica, affinché ci sia quella ripresa produttiva, quella svolta rispetto alla gestione Tavares. E devo dire che da quel momento Stellantis sta rispettando a pieno gli impegni presi al nostro dicastero. Questo riguarda Mirafiori, ma riguarda anche Pomigliano, Melfi, le altre località produttive di questa multinazionale che noi finalmente possiamo dire ha radici e soprattutto ha futuro in Italia».