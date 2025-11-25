Stellantis: Urso a Mirafiori: «Nuova 500 Ibrida icona dell'Italia che non si arrende»

"È per me un grande onore essere oggi qui in rappresentanza del Governo, qui a Mirafiori per la presentazione della nuova Fiat 500 ibrida. Un simbolo di libertà, un simbolo di crescita, una nuova icona dell'Italia che non si arrende. Non è semplicemente l'inaugurazione di un nuovo modello, è una tappa simbolica". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione della Nuova 500 Ibrida, in corso a Mirafiori, a Torino.

La vettura è un simbolo "per la storia di questo sito di Mirafiori dove è nata l'auto popolare, la Topolino, simbolo del miracolo economico italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, che concretizzò l'aspirazione delle famiglie alla libertà di movimento, la democrazia sociale su cui si fonda la nostra Repubblica", ha detto il ministro, spiegando che "è un simbolo soprattutto perché si tratta di una tappa cruciale del percorso che abbiamo avviato per primi in Italia, per primi in Europa, nel nostro ministero per garantire che la transizione dell'automobile non lasci indietro l'Italia e la sua filiera".