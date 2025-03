Stellantis: Urso: «Con Elkann almeno sei incontri, mi aspetto conferma del Piano Italia»

«Da John Elkann, presidente di una multinazionale che ha profonde radici in Italia, mi aspetto che confermi quanto concordato nel tavolo Stellantis il 17 dicembre, cioè un piano Italia assertivo e significativo che restituisca centralità all’auto italiana nei progetti di sviluppo di Stellantis». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione della giornata nazionale del Made in Italy, rispondendo a una domanda sull'audizione di oggi di Elkann che ha aggiunto di «aver incontrato almeno 6 volte in questa legislatura» pur non avendo pubblicizzato la cosa perché «a me interessano i fatti e le decisioni, non le dichiarazioni, le decisioni». Riguardo al piano Italia di Stellantis, Urso ha rilevato come positivo «il fatto che abbia deciso di preservare gli stabilimenti italiani, garantendo i livelli occupazionale e con investimenti di 2 miliardi per nuove piattaforme e nuovi modelli, e contratti di fornitura per 6 miliardi di euro».