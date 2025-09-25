Stellantis, Urso: «Con Piano Italia garantita attività, va cambiato Green Deal prima del collasso dell'industria auto europea»

«Stiamo facendo un pressing straordinario con la Commissione europea affinché si decida subito a rivedere le follie del Green Deal che stanno portando al collasso dell'industria dell'auto europea, come dimostra anche l'annuncio di un importante casa dell'automotive tedesca che proprio oggi in queste ore ha annunciato decine di migliaia di licenziamenti. In Italia siamo riusciti sinora ad evitare quello che sta accadendo nel resto d'Europa. L'emblema purtroppo è la Germania, principale paese produttore di auto nel nostro continente dove ogni giorno si assiste all'annuncio di chiusura di stabilimenti e licenziamento di migliaia di operai. L'accordo raggiunto con Stellantis nel piano Italia è che tutti gli stabilimenti rimangono in attività, cosa sino ad oggi accaduta e che nessun lavoratore venga licenziato, cosa che sinora abbiamo preservato. Ora però è necessario, assolutamente necessario che la commissione l'istituzione europee prendano atto della realtà. Il Green Deal è fallito».

Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della firma del protocollo d’intesa triennale firmato oggi tra il ministero, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, rispondendo a una domanda sugli stop produttivi di Stellantis a Pomigliano. Il Green Deal, ha ribadito Urso, «sta portando al collasso dell'industria dell'auto europea e connessa alla crisi di tutto quello che compone un'auto, siderurgia, chimica, microelettronica. Per questo bisogna partire rimuovendo le cause della crisi che sono in Europa. Io mi aspetto che già nel prossimo consiglio competitività dove abbiamo chiesto che l'argomento sia in discussione si prendano le decisioni necessarie».